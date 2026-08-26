PayPal Aktie News: PayPal verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Die PayPal-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 52,90 EUR nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'669 Punkten steht. Der Kurs der PayPal-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 52,63 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 53,33 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6'011 PayPal-Aktien.

Am 28.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 33,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 32,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2026). Mit Abgaben von 38,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,317 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,140 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. PayPal liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,25 USD, nach 1,29 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 8.68 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,80 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte PayPal am 27.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.11.2027 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,38 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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