PayPal Aktie News: PayPal am Mittag mit Kursverlusten

Um 12:28 Uhr rutschte die PayPal-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 53,14 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'677 Punkten notiert. In der Spitze fiel die PayPal-Aktie bis auf 53,02 EUR. Bei 53,17 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 5'234 PayPal-Aktien den Besitzer.

Bei 70,78 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 33,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 12.02.2026 Kursverluste bis auf 32,42 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 38,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,317 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,140 USD aus. Am 28.07.2026 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,25 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.68 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 8.36 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 02.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,38 USD je PayPal-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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