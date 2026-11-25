Die PayPal-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 50,69 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'201 Punkten steht. In der Spitze fiel die PayPal-Aktie bis auf 50,68 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 50,81 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 371 PayPal-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.12.2025 bei 54,80 EUR. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 7,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,140 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,357 USD je PayPal-Aktie. Am 27.10.2026 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.56 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.47 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von PayPal wird am 09.02.2027 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,60 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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