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25.11.2026 20:27:13
PayPal Aktie News: PayPal steigt am Mittwochabend
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von PayPal. Zuletzt stieg die PayPal-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 52,55 EUR.
Die PayPal-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 52,55 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'184 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die PayPal-Aktie bei 52,68 EUR. Bei 51,00 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 21'955 PayPal-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.12.2025 bei 54,98 EUR. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 4,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,42 EUR. Dieser Wert wurde am 12.02.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,31 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,140 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,357 USD belaufen. Am 27.10.2026 äusserte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 8.56 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte PayPal am 09.02.2027 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,60 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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