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25.11.2026 16:29:00
PayPal Aktie News: PayPal am Nachmittag stärker
Die Aktie von PayPal zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 51,16 EUR zu.
Um 16:28 Uhr sprang die PayPal-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 51,16 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 6'998 Punkten notiert. In der Spitze legte die PayPal-Aktie bis auf 51,16 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,81 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'102 PayPal-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 54,80 EUR erreichte der Titel am 02.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Am 12.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,140 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,357 USD. PayPal liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,11 Prozent auf 8.56 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.02.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,60 USD je PayPal-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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