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25.09.2026 20:27:13

PayPal Aktie News: PayPal macht am Abend Boden gut

PayPal Aktie News: PayPal macht am Abend Boden gut

Die Aktie von PayPal zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 4,4 Prozent auf 48,16 EUR zu.

PayPal
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Das Papier von PayPal konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 4,4 Prozent auf 48,16 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'742 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PayPal-Aktie bisher bei 48,73 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 46,11 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 26'076 PayPal-Aktien.

Am 28.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 70,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 46,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,42 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,68 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,340 USD, nach 0,140 USD im Jahr 2025. PayPal veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,25 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.68 Mrd. USD – ein Plus von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte PayPal am 27.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.11.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,39 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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