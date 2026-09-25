PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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25.09.2026 16:29:00
PayPal Aktie News: PayPal macht am Nachmittag Boden gut
Die Aktie von PayPal zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 46,75 EUR nach oben.
Um 16:28 Uhr stieg die PayPal-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 46,75 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'708 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die PayPal-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 46,86 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,16 EUR. Bisher wurden heute 11'841 PayPal-Aktien gehandelt.
Am 28.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 70,55 EUR an. 50,93 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 32,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 29,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,140 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,340 USD je PayPal-Aktie. Am 28.07.2026 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,80 Prozent auf 8.68 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 02.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,39 USD je PayPal-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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