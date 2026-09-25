PayPal Aktie News: PayPal am Mittag stärker

Das Papier von PayPal legte um 12:28 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 46,29 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'704 Punkten notiert. Bei 46,30 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 46,11 EUR. Bisher wurden via Tradegate 4'147 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,78 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 52,92 Prozent Luft nach oben. Am 12.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,42 EUR ab. Mit Abgaben von 29,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,340 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,140 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. PayPal gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 8.68 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von PayPal wird am 27.10.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 02.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,39 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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