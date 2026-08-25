PayPal Aktie News: PayPal verliert am Dienstagvormittag

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 52,86 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'652 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die PayPal-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 52,74 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,74 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 210 PayPal-Aktien.

Am 28.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 33,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 32,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2026). Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 38,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,317 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,140 USD aus. PayPal liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 1,29 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent auf 8.68 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von PayPal wird am 27.10.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 02.11.2027.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 5,78 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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