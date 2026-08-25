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25.08.2026 16:29:00

PayPal Aktie News: PayPal am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

PayPal Aktie News: PayPal am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von PayPal. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 52,83 EUR.

PayPal
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Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 52,83 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'668 Punkten liegt. In der Spitze fiel die PayPal-Aktie bis auf 52,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 52,74 EUR. Zuletzt wechselten 10'901 PayPal-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.10.2025 erreicht. 33,54 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 38,03 Prozent sinken.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,140 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,317 USD aus. PayPal gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,29 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 8.68 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 02.11.2027 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 5,78 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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