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25.08.2026 12:29:00

PayPal Aktie News: PayPal am Mittag Verlust reich

PayPal Aktie News: PayPal am Mittag Verlust reich

Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 52,63 EUR.

PayPal
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Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,6 Prozent auf 52,63 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'652 Punkten notiert. Die PayPal-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 52,57 EUR ab. Mit einem Wert von 52,79 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 5'123 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 28.10.2025 markierte das Papier bei 70,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,49 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,42 EUR am 12.02.2026. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 62,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,140 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,317 USD je PayPal-Aktie. Am 28.07.2026 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,25 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.68 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 8.36 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 02.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 5,78 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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