Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,4 Prozent auf 50,78 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'237 Punkten tendiert. Bei 50,78 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 50,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 80 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.12.2025 bei 54,80 EUR. Gewinne von 7,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 12.02.2026 auf bis zu 32,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,357 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,140 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 27.10.2026 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,30 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.47 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.56 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte PayPal am 09.02.2027 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,60 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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