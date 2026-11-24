|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.11.2026 20:27:13
PayPal Aktie News: PayPal am Abend mit Kursplus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von PayPal. Zuletzt ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 51,07 EUR.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,0 Prozent auf 51,07 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'204 Punkten tendiert. Der Kurs der PayPal-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 51,61 EUR zu. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,58 EUR. Bisher wurden heute 12'890 PayPal-Aktien gehandelt.
Am 02.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,98 EUR an. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 7,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 12.02.2026 auf bis zu 32,42 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 36,52 Prozent wieder erreichen.
Nach 0,140 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,357 USD je PayPal-Aktie. Am 27.10.2026 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.56 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.02.2027 erfolgen.
Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2026 5,60 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie
S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor 3 Jahren verdient
Neue Vorgaben der US-Bankenaufsicht OCC: Wie Stablecoins reguliert werden und was Krypto-Anleger wissen müssen
S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor einem Jahr verloren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu PayPal Inc
|
20:27
|PayPal Aktie News: PayPal am Abend mit Kursplus (finanzen.ch)
|
16:29
|PayPal Aktie News: PayPal gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
12:29
|PayPal Aktie News: PayPal am Dienstagmittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
09:29
|PayPal Aktie News: Anleger greifen bei PayPal am Vormittag zu (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 notiert zum Handelsstart deutlich im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu PayPal Inc
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: US-Börsen uneinheitlich -- SMI schließt kaum verändert -- DAX letztlich mit Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Dienstag seitwärts. Der DAX zeigte sich unterdessen deutlich tiefer. Der Dow tendiert im Dienstagshandel höher, US-Techtitel verlieren. In Fernost sind uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.