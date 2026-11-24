Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,0 Prozent auf 51,07 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'204 Punkten tendiert. Der Kurs der PayPal-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 51,61 EUR zu. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,58 EUR. Bisher wurden heute 12'890 PayPal-Aktien gehandelt.

Am 02.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,98 EUR an. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 7,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 12.02.2026 auf bis zu 32,42 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 36,52 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,140 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,357 USD je PayPal-Aktie. Am 27.10.2026 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.56 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.02.2027 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2026 5,60 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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