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24.11.2026 16:29:00
PayPal Aktie News: PayPal gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt stieg die PayPal-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 51,41 EUR.
Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 51,41 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'173 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 51,51 EUR erreichte die PayPal-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 50,78 EUR. Zuletzt wechselten 10'195 PayPal-Aktien den Besitzer.
Am 02.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 6,59 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.02.2026 bei 32,74 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 57,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,140 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,357 USD aus. Am 27.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,25 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.56 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 8.47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,60 USD je PayPal-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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