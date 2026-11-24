Die PayPal-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 50,17 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'237 Punkten steht. Der Kurs der PayPal-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 50,17 EUR nach. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,58 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'201 PayPal-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,98 EUR) erklomm das Papier am 02.12.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.02.2026 bei 32,42 EUR. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 54,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,140 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,357 USD je PayPal-Aktie. Am 27.10.2026 äusserte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 8.56 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 8.47 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.02.2027 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,60 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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