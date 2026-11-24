|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.11.2026 12:29:00
PayPal Aktie News: PayPal am Dienstagmittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 50,17 EUR.
Die PayPal-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 50,17 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'237 Punkten steht. Der Kurs der PayPal-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 50,17 EUR nach. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,58 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'201 PayPal-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,98 EUR) erklomm das Papier am 02.12.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.02.2026 bei 32,42 EUR. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 54,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,140 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,357 USD je PayPal-Aktie. Am 27.10.2026 äusserte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 8.56 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 8.47 Mrd. USD umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.02.2027 erfolgen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,60 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie
S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor 3 Jahren verdient
Neue Vorgaben der US-Bankenaufsicht OCC: Wie Stablecoins reguliert werden und was Krypto-Anleger wissen müssen
S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor einem Jahr verloren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu PayPal Inc
|
12:29
|PayPal Aktie News: PayPal am Dienstagmittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
09:29
|PayPal Aktie News: Anleger greifen bei PayPal am Vormittag zu (finanzen.ch)
|
23.11.26
|PayPal Aktie News: PayPal reagiert am Montagabend positiv (finanzen.ch)
|
23.11.26
|PayPal Aktie News: PayPal am Nachmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 notiert zum Handelsstart deutlich im Plus (finanzen.ch)
|
19.11.26
|S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
12.11.26
|S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
Analysen zu PayPal Inc
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: SMI gibt nach -- DAX erhält ebenfalls Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt geht es leicht abwärts. Der DAX zeigt sich unterdessen ebenfalls tiefer. In Fernost sind am Dienstag uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.