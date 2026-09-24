PayPal Aktie News: PayPal am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die PayPal-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 46,12 EUR nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'706 Punkten steht. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 46,12 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 227 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 70,55 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 52,99 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,74 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,140 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,340 USD aus. PayPal gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.68 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 8.36 Mrd. USD eingefahren.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 02.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,39 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PayPal von vor einem Jahr bedeutet

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PayPal von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 5 Jahren eingefahren