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23.11.2026 09:29:00
PayPal Aktie News: PayPal am Vormittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 48,91 EUR abwärts.
Das Papier von PayPal gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 48,91 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 6'910 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die PayPal-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 48,91 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,23 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 269 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.12.2025 bei 54,80 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 12,05 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.02.2026 bei 32,74 EUR. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 49,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,357 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,140 USD aus. Am 27.10.2026 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD gegenüber 1,30 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.56 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.47 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte PayPal am 09.02.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,60 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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