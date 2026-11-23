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23.11.2026 20:27:13
PayPal Aktie News: PayPal reagiert am Montagabend positiv
Die Aktie von PayPal zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 4,2 Prozent auf 50,52 EUR zu.
Das Papier von PayPal legte um 20:26 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 4,2 Prozent auf 50,52 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'252 Punkten notiert. Die PayPal-Aktie legte bis auf 50,64 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,93 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 34'335 PayPal-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 54,98 EUR erreichte der Titel am 02.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 8,83 Prozent wieder erreichen. Bei 32,42 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,83 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,357 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,140 USD aus. Am 27.10.2026 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,25 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 1,30 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 8.56 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 8.47 Mrd. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte PayPal am 09.02.2027 vorlegen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,60 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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