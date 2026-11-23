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23.11.2026 16:29:00
PayPal Aktie News: PayPal am Nachmittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 49,59 EUR ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,5 Prozent auf 49,59 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'285 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte PayPal-Aktie bei 48,91 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 49,23 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10'501 PayPal-Aktien.
Bei einem Wert von 54,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.12.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 10,51 Prozent zulegen. Am 12.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 32,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,357 USD. Am 27.10.2026 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.56 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8.47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.02.2027 veröffentlicht.
In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,60 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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