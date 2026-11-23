Um 12:28 Uhr ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 49,39 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 6'910 Punkten tendiert. Bei 49,50 EUR erreichte die PayPal-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 48,93 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12'611 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 54,98 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.12.2025). Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 11,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,42 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 34,36 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,357 USD. PayPal veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,30 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.56 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 8.47 Mrd. USD eingefahren.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.02.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,60 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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