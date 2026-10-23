PayPal Aktie News: PayPal am Vormittag im Plus

Um 09:28 Uhr ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 51,19 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'663 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 51,19 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,19 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 393 PayPal-Aktien den Besitzer.

Bei 70,55 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,82 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.02.2026 bei 32,74 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Nach 0,140 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,340 USD je PayPal-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 28.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.68 Mrd. USD – ein Plus von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 02.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,39 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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