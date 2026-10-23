PayPal Aktie News: PayPal tendiert am Freitagmittag schwächer

Die PayPal-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 50,85 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'663 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die PayPal-Aktie bis auf 50,83 EUR ein. Bei 51,19 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 9'652 PayPal-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,55 EUR) erklomm das Papier am 28.10.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,74 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 12.02.2026 Kursverluste bis auf 32,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,61 Prozent.

Nach 0,140 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,340 USD je PayPal-Aktie. PayPal gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 8.68 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.36 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Am 02.11.2027 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,39 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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