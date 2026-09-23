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23.09.2026 09:29:00

PayPal Aktie News: PayPal verliert am Vormittag

PayPal Aktie News: PayPal verliert am Vormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 46,40 EUR ab.

PayPal
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Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 46,40 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'764 Punkten notiert. In der Spitze büsste die PayPal-Aktie bis auf 46,36 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,36 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 200 PayPal-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 52,06 Prozent. Am 12.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,43 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,140 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,340 USD aus. Am 28.07.2026 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,25 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,80 Prozent auf 8.68 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Schätzungsweise am 02.11.2027 dürfte PayPal die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,39 USD je PayPal-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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