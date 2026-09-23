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23.09.2026 20:27:13

PayPal Aktie News: PayPal verteidigt Stellung am Mittwochabend

PayPal Aktie News: PayPal verteidigt Stellung am Mittwochabend

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 46,22 EUR.

PayPal
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Bei der PayPal-Aktie liess sich um 20:26 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 46,22 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'714 Punkten steht. Die PayPal-Aktie legte bis auf 47,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 45,43 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,46 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 13'698 PayPal-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 70,78 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.02.2026 bei 32,42 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 29,86 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,140 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,340 USD aus. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.68 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.36 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 02.11.2027 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,39 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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