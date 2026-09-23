PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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23.09.2026 16:29:00
PayPal Aktie News: PayPal am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,1 Prozent auf 45,60 EUR ab.
Die PayPal-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 45,60 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'716 Punkten steht. Die PayPal-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 45,49 EUR ab. Bei 46,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12'600 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 70,55 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,73 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.02.2026 bei 32,74 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 28,19 Prozent Luft nach unten.
Nachdem PayPal seine Aktionäre 2025 mit 0,140 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,340 USD je Aktie ausschütten. Am 28.07.2026 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.68 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 8.36 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. PayPal dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.11.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,39 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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