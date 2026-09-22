PayPal Aktie News: PayPal gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die PayPal-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 45,99 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'764 Punkten notiert. Die PayPal-Aktie zog in der Spitze bis auf 45,99 EUR an. Bei 45,99 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 58 PayPal-Aktien umgesetzt.

Bei 70,55 EUR markierte der Titel am 28.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 53,40 Prozent Luft nach oben. Am 12.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 32,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 28,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,140 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,340 USD je PayPal-Aktie. Am 28.07.2026 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,25 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 8.68 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 02.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,39 USD je PayPal-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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