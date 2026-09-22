PayPal Aktie News: PayPal zeigt sich am Dienstagabend fester

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,8 Prozent auf 46,32 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'772 Punkten liegt. Die PayPal-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 48,10 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 45,78 EUR. Bisher wurden heute 27'995 PayPal-Aktien gehandelt.

Am 28.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 70,78 EUR an. Mit einem Zuwachs von 52,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.02.2026 bei 32,42 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 42,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für PayPal-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,340 USD ausgeschüttet werden. Am 28.07.2026 lud PayPal zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 1,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,29 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 8.68 Mrd. USD gegenüber 8.36 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte PayPal am 27.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 02.11.2027.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,39 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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