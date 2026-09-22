PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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22.09.2026 16:29:00
PayPal Aktie News: PayPal am Nachmittag höher
Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die PayPal-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 46,08 EUR.
Um 16:28 Uhr sprang die PayPal-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 46,08 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'768 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 46,50 EUR. Bei 45,99 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 7'471 PayPal-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,55 EUR) erklomm das Papier am 28.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 53,12 Prozent zulegen. Bei 32,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 40,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,340 USD. PayPal gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.68 Mrd. USD im Vergleich zu 8.36 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der PayPal-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 02.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2026 5,39 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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