PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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22.09.2026 12:29:00
PayPal Aktie News: PayPal am Mittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die PayPal-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 46,04 EUR.
Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 46,04 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'764 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PayPal-Aktie bisher bei 46,07 EUR. Bei 45,99 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 3'211 PayPal-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,55 EUR) erklomm das Papier am 28.10.2025. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 34,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,74 EUR ab. Abschläge von 28,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,340 USD, nach 0,140 USD im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 28.07.2026. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.68 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 02.11.2027 werfen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,39 USD je PayPal-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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