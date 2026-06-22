PayPal Aktie News: PayPal am Montagabend in Grün

Die PayPal-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 37,00 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'481 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die PayPal-Aktie sogar auf 37,92 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,02 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 21'686 PayPal-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 70,78 EUR. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 47,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 32,42 EUR fiel das Papier am 12.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 12,38 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,330 USD. PayPal liess sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.76 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.44 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte PayPal am 28.07.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.08.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,31 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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