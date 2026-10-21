PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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21.10.2026 09:29:00
PayPal Aktie News: PayPal tendiert am Mittwochvormittag schwächer
Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 50,39 EUR nach.
Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 50,39 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'712 Punkten notiert. In der Spitze büsste die PayPal-Aktie bis auf 50,39 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,39 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 160 PayPal-Aktien.
Bei 70,55 EUR markierte der Titel am 28.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 40,01 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.02.2026 bei 32,74 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 35,03 Prozent wieder erreichen.
PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,140 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,340 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 28.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 8.68 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.36 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die PayPal-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 02.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,39 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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