PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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21.09.2026 20:27:13
PayPal Aktie News: PayPal präsentiert sich am Abend stärker
Die Aktie von PayPal gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 45,87 EUR.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 45,87 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'768 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die PayPal-Aktie bei 46,10 EUR. Bei 45,60 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 10'018 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,78 EUR) erklomm das Papier am 28.10.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 54,32 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,42 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 0,140 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,340 USD je PayPal-Aktie. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,25 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent auf 8.68 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 02.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,39 USD je PayPal-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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