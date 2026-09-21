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21.09.2026 16:29:00

PayPal Aktie News: PayPal am Nachmittag im Minusbereich

PayPal Aktie News: PayPal am Nachmittag im Minusbereich

Die Aktie von PayPal gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 45,85 EUR.

PayPal
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Das Papier von PayPal gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 45,85 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'721 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die PayPal-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 45,54 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 45,68 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 4'749 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 70,55 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,87 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,74 EUR. Dieser Wert wurde am 12.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,340 USD. Am 28.07.2026 lud PayPal zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 8.68 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.36 Mrd. USD umgesetzt.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der PayPal-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 02.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,39 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images
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