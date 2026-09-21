PayPal Aktie News: PayPal am Montagmittag gefragt

Die PayPal-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 45,76 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'650 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die PayPal-Aktie bei 45,87 EUR. Bei 45,60 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden heute 3'987 PayPal-Aktien gehandelt.

Bei 70,78 EUR markierte der Titel am 28.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,68 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.02.2026 Kursverluste bis auf 32,42 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 29,15 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,140 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,340 USD. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.68 Mrd. USD im Vergleich zu 8.36 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 02.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,39 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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