PayPal Aktie News: PayPal am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 53,29 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'641 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 53,29 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 53,29 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 174 PayPal-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,55 EUR) erklomm das Papier am 28.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,39 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,74 EUR ab. Abschläge von 38,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,140 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,317 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 28.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,25 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.36 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.68 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 02.11.2027 dürfte PayPal die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,38 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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