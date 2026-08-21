PayPal Aktie News: PayPal am Freitagmittag leichter

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 53,11 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'641 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 53,05 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 53,31 EUR. Bisher wurden heute 6'883 PayPal-Aktien gehandelt.

Am 28.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 33,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 12.02.2026 auf bis zu 32,42 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 38,96 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,317 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,140 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. PayPal veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.68 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8.36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte PayPal am 27.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 02.11.2027 dürfte PayPal die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,38 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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