Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 50,99 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'175 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die PayPal-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 50,99 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,99 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 466 PayPal-Aktien umgesetzt.

Bei 54,80 EUR markierte der Titel am 02.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 7,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,74 EUR. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 55,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,357 USD aus. PayPal veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 8.56 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.47 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte PayPal am 09.02.2027 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,60 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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