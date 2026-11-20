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20.11.2026 20:27:13
PayPal Aktie News: PayPal am Abend billiger
Die Aktie von PayPal gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 3,7 Prozent auf 49,44 EUR ab.
Der PayPal-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 3,7 Prozent auf 49,44 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 6'982 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der PayPal-Aktie ging bis auf 48,66 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 43'579 PayPal-Aktien umgesetzt.
Am 02.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 11,21 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 32,42 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 34,43 Prozent Luft nach unten.
Für PayPal-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,357 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 27.10.2026 vor. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,30 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.56 Mrd. USD im Vergleich zu 8.47 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
PayPal wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 09.02.2027 vorlegen.
In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,60 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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