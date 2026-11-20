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20.11.2026 16:29:00
PayPal Aktie News: PayPal am Freitagnachmittag im Minus
Die Aktie von PayPal gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 50,35 EUR.
Die PayPal-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 2,9 Prozent auf 50,35 EUR nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'110 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 48,61 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,99 EUR. Bisher wurden via XETRA 26'099 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 02.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 8,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 32,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 34,98 Prozent Luft nach unten.
PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,140 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,357 USD belaufen. PayPal liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD gegenüber 1,30 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 8.56 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 8.47 Mrd. USD umsetzen können.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.02.2027 veröffentlicht.
Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,60 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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