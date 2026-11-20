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20.11.2026 12:29:00
PayPal Aktie News: PayPal am Mittag auf rotem Terrain
Die Aktie von PayPal gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 51,08 EUR nach.
Die PayPal-Aktie musste um 12:28 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 51,08 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'175 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 50,80 EUR. Bei 51,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 19'590 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.12.2025 erreicht. 7,64 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,42 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,357 USD. PayPal liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,25 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.56 Mrd. USD – ein Plus von 1,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 8.47 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.02.2027 terminiert.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,60 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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