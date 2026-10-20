PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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20.10.2026 09:29:00
PayPal Aktie News: PayPal büsst am Vormittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von PayPal. Zuletzt ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 50,25 EUR.
Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 50,25 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'690 Punkten steht. Im Tief verlor die PayPal-Aktie bis auf 50,25 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,25 EUR. Bisher wurden heute 191 PayPal-Aktien gehandelt.
Bei 70,55 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 40,40 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,74 EUR. Dieser Wert wurde am 12.02.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,340 USD. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.68 Mrd. USD im Vergleich zu 8.36 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte PayPal am 27.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 02.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von PayPal.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,39 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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