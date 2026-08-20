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20.08.2026 09:29:00

PayPal Aktie News: PayPal am Vormittag mit Kursverlusten

PayPal Aktie News: PayPal am Vormittag mit Kursverlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von PayPal. Zuletzt ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 52,24 EUR.

PayPal
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Die PayPal-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 52,24 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'707 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte PayPal-Aktie bei 52,24 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 52,24 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 747 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 70,55 EUR. Mit einem Zuwachs von 35,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 12.02.2026 Kursverluste bis auf 32,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 37,33 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,317 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 28.07.2026 vor. Das EPS lag bei 1,25 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.68 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.36 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte PayPal am 27.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 02.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,37 USD je PayPal-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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