PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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20.08.2026 20:27:13
PayPal Aktie News: PayPal schiebt sich am Donnerstagabend vor
Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die PayPal-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 53,20 EUR.
Die PayPal-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 20:26 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 53,20 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'653 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die PayPal-Aktie bei 53,25 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,36 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33'920 PayPal-Aktien.
Am 28.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Am 12.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 32,42 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,06 Prozent.
PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,140 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,317 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 28.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,25 USD, nach 1,29 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 8.68 Mrd. USD gegenüber 8.36 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 02.11.2027 präsentieren.
In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,37 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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