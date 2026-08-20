PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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20.08.2026 16:29:00
PayPal Aktie News: PayPal am Nachmittag nahe Vortagesniveau
Die Aktie von PayPal zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die PayPal-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 52,79 EUR.
Mit einem Wert von 52,79 EUR bewegte sich die PayPal-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'684 Punkten tendiert. In der Spitze legte die PayPal-Aktie bis auf 52,94 EUR zu. In der Spitze fiel die PayPal-Aktie bis auf 52,18 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,24 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6'337 PayPal-Aktien.
Bei 70,55 EUR markierte der Titel am 28.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 33,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.02.2026 bei 32,74 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 37,98 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,317 USD. Am 28.07.2026 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD gegenüber 1,29 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.68 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 02.11.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,37 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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