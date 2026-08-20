PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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20.08.2026 12:29:00
PayPal Aktie News: PayPal wird am Mittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 52,27 EUR.
Um 12:28 Uhr fiel die PayPal-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 52,27 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'707 Punkten steht. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 52,08 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,36 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 4'278 PayPal-Aktien den Besitzer.
Am 28.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 26,15 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 32,42 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2026). Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 37,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,317 USD. Im Vorjahr erhielten PayPal-Aktionäre 0,140 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 28.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,80 Prozent auf 8.68 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden. Am 02.11.2027 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,37 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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