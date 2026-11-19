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19.11.2026 20:27:13
PayPal Aktie News: PayPal büsst am Abend ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 51,47 EUR abwärts.
Die PayPal-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 20:26 Uhr um 2,6 Prozent auf 51,47 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'219 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die PayPal-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 51,25 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 52,99 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 24'375 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 54,98 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.12.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,42 EUR. Dieser Wert wurde am 12.02.2026 erreicht. Mit Abgaben von 37,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,357 USD. Am 27.10.2026 lud PayPal zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 8.56 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 8.47 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.02.2027 terminiert.
Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,60 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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