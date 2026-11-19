Bei der PayPal-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 52,79 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'323 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PayPal-Aktie bisher bei 53,12 EUR. Der Kurs der PayPal-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 52,66 EUR nach. Mit einem Wert von 52,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9'342 Stück gehandelt.

Am 02.12.2025 markierte das Papier bei 54,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 4,15 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.02.2026 Kursverluste bis auf 32,42 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,59 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,357 USD, nach 0,140 USD im Jahr 2025. Am 27.10.2026 lud PayPal zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD gegenüber 1,30 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.56 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8.47 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 09.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,60 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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