PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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19.10.2026 20:27:13
PayPal Aktie News: PayPal am Abend mit Einbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 50,17 EUR.
Das Papier von PayPal gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 50,17 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'699 Punkten notiert. Im Tief verlor die PayPal-Aktie bis auf 49,28 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,48 EUR. Zuletzt wechselten 14'860 PayPal-Aktien den Besitzer.
Am 28.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,78 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,08 Prozent. Bei einem Wert von 32,42 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 0,140 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,340 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 28.07.2026. In Sachen EPS wurden 1,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,29 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 8.68 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 8.36 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 02.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,39 USD je PayPal-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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