PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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19.10.2026 16:29:00
PayPal Aktie News: PayPal am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von PayPal gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 50,30 EUR ab.
Die PayPal-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 50,30 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'710 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 49,14 EUR. Mit einem Wert von 50,51 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15'585 PayPal-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.10.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,74 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 34,91 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,340 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,140 USD aus. PayPal liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.68 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 8.36 Mrd. USD eingefahren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte PayPal am 27.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.11.2027 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,39 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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