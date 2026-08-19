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19.08.2026 09:29:00

PayPal Aktie News: PayPal am Vormittag schwächer

PayPal Aktie News: PayPal am Vormittag schwächer

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 52,07 EUR.

PayPal
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Um 09:28 Uhr fiel die PayPal-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 52,07 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'691 Punkten steht. Die PayPal-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 52,07 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,07 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1'242 PayPal-Aktien.

Bei 70,55 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,49 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,74 EUR. Dieser Wert wurde am 12.02.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 37,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,140 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,317 USD belaufen. Am 28.07.2026 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.68 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.11.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,37 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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